Чадан, Тыва, 30 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В тувинском городе Чадан благополучно завершились поиски пятилетнего мальчика, пропавшего 27 октября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, мать ребёнка обратилась в полицию около 22 часов вечера.

МВД Тувы Поиски пятилетнего ребёнка в Туве

По её словам, днём сын вышел со двора погулять и не вернулся. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции, к ним присоединились местные жители. Выяснилось, что многие граждане видели ребёнка одного в тот вечер, однако не придали этому значения.

Поиски велись всю ночь, и лишь к утру завершились успехом. Нашёл мальчика пенсионер МВД, прапорщик милиции в отставке Ойдуп Ооржак, участвовавший в операции в качестве добровольца. Под утро он заметил спящего ребёнка в придорожных кустах.

«Сотрудниками полиции установлено, что в отношении малолетнего противоправных действий не совершалось. Врачи, осмотрев мальчика, диагностировали у него обморожение легкой степени (ночью температура воздуха в этой местности опустилась ниже нулевой отметки)», — добавили в ведомстве.

Отмечается, мать ребёнка ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. В связи с этим материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних районной администрации для решения вопроса об ограничении женщины в родительских правах.

Нашедшего мальчика пенсионера глава МВД Юрий Поляков поручил поощрить ведомственной наградой.