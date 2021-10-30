Москва, 30 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Одна из крупнейших магнитных бурь за последние годы начнётся примерно в 10:00 мск 30 октября. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Phys.org Магнитная буря

Ранее сотрудники лаборатории зафиксировали один из крупнейших всплесков солнечной активности за последние годы. За сутки 28 октября на Солнце было зарегистрировано 14 вспышек, включая две класса M (сильные) и одну максимального класса X (особо сильная). За последние четыре года на Солнце была зарегистрирована только одна вспышка класса X.

Расчёты показывают, что первый контакт магнитного поля Земли с выброшенной Солнцем плазмой произойдёт примерно в 10:00 мск 30 октября. После этого Земля окажется в облаке плазмы на 2 суток.

«По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурями уровня 3 по 5-балльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет», — сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Отмечается, что события такой активности могут потребовать коррекции напряжения в энергетических системах. Также магнитные бури могут привести к перерывам в спутниковой навигации и накоплению поверхностного заряда на элементах космических аппаратов. Ещё одним последствием станет смещение кольца полярных сияний на территории России в ближайшие дни до широт 55−60 градусов.