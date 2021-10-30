Вашингтон, 30 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Власти США считают, что проблемы в двусторонних отношениях с Францией из-за создания нового военного блока AUKUS, удалось преодолеть. Об этом заявил представитель Белого дома 29 октября, оценивая прошедшую в Риме встречу французского президента Эмманюэля Макрона и американского лидера Джо Байдена.

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Чиновник признал, что в сентябре и октябре стороны провели «жесткие переговоры». Он выразил надежду на то, что в ноябре контакты Парижа и Вашингтона будут «воодушевляющими и увлекательными».

По мнению представителя администрации США, американо-французские отношения «движутся вперед». Чиновник добавил, что у него нет беспокойства по поводу нестабильности или стагнации во взаимодействии двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября на встрече на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме Эмманюэль Макрон и Джо Байден подтвердили продолжение стратегического партнерства между ЕС и НАТО.