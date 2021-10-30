Омск, , 09:00 — REGNUM Власти Омской области ввели дополнительные ограничения по COVID-19 с 30 октября по 7 ноября. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным нерабочими, вводится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00 часов.

Карантин Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

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В нерабочие дни вводится также запрет на деятельность детских игровых комнат. Под эту категорию попадают и игровые центры, находящиеся в торговых комплексах. Предприниматели уже сейчас возвращают деньги родителям, планировавшим в эти дни проводить детские праздники или дни рождения.

С 30 октября в отношении лиц, достигших 18 лет, вводятся QR-коды для доступа как в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, так и в аквапарки, гостиницы и физкультурные учреждения.

В торговых центрах, на предприятиях общественного питания и в общественном транспорте QR-коды для совершеннолетних граждан введут позже — с 20 ноября, предприятия уже начинают готовиться к этой объемной работе.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Омской области могут получить QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание коронавирусом, в МФЦ.

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