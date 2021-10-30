Порт-о-Пренс, , 08:57 — REGNUM Блокирующие пути поставок топлива банды и их помощников назвал врагами народа премьер-министр Гаити Ариэль Анри. Такое заявление 29 октября сделал сам глава правительства страны в своём Twitter.

Гаити Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Анри назвал врагами гаитянского народа участников преступных группировок, провоцирующих топливный кризис в стране, а также помощников, помогающих бандитам найти оружие и боеприпасы, и сочувствующих преступникам.

Премьер-министр предупредил, что в случае, если преступники не прекратят терроризировать население, ухудшая и без того непростую ситуацию в стране, с ними будут поступать так, как этого требует закон. Анри пояснил, что преступникам грозит длительное тюремное заключение, а если они не захотят сменить род занятий, то будут ликвидированы.

Напомним, на прошлой неделе острая нехватка топлива в стране стала причиной закрытия АЗС. В столице Гаити, Порт-о-Пренсе, начались массовые беспорядки. Вооружённые банды стали блокировать пути подвоза топлива, требуя в качестве условия освобождения дорог отставки премьер-министра Анри. Кроме того, на дефицит топлива в стране повлияла забастовка водителей бензовозов. Перебои с поставками топлива резко ухудшили социально-экономическую ситуацию в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Гаити попросили Ямайку о депортации одного из подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза.

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