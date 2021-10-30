Абакан, , 08:52 — REGNUM Аграрии Хакасии завершили уборочную кампанию зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, валовый сбор культур составил 173 тыс. тонн в первоначальном весе, в том числе 163 тыс. тонн зерна.

Урожай Правительство Хакасии

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Сергея Труфанова, средний показатель урожайности оказался чуть ниже, чем в прошлом году — 21 центнер с гектара.

По предварительным данным, собрано около 91 тыс. тонн пшеницы, 65 тыс. тонн овса, 8,3 тыс. тонн ячменя, 7,2 тыс. тонн гречихи, 10,2 тыс. тонн рапса, 2 тыс. тонн льна. Кроме того, на полях убрано 6,4 тыс. тонн моркови, свеклы, капусты и 3,2 тыс. тонн картофеля.

«Завершив уборку, аграрии уже начинают работу по подготовке весенних полевых работ 2022 года. Ведутся переговоры по приобретению минеральных удобрений, технического и технологического оборудования», — добавили в правительстве.

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