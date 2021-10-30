Буэнос-Айрес, , 08:42 — REGNUM Постановление о том, что бывший президент Аргентины Маурисио Макри должен явиться в суд для дачи показаний 3 ноября, вынес судья Мартин Бава. Об этом 29 октября сообщило издание La Nacion.

Маурисио Макри Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о процессе по делу о незаконной слежке, в котором экс-глава государства проходит в качестве подозреваемого. Отмечается, что Бава отклонил ходатайство защиты бывшего президента о проведении заседания в онлайн-режиме.

Допрос Макри откладывали уже несколько раз. 28 октября бывший глава Аргентины явился в суд, но его не смогли допросить, поскольку судья не успел получить доступ к секретной информации, которой владеет подозреваемый.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября суд Аргентины запретил Маурисио Макри покидать пределы страны.

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