Томск, , 08:41 — REGNUM В Томской области, по данным на 29 октября, в переписи населения приняли участие почти 37% местных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Томск Adam63

Как отмечается, 11% принявших участие в переписи сделали это самостоятельно на портале «Госуслуг». Всего к настоящему моменту в регионе работают 1932 переписчика и 324 переписных участка.

Добавим, что в целом по стране за первые две недели переписано 44% граждан или 64 млн человек.

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