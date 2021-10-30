Кош-Агачский район, Алтай, 30 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Республике Алтай завершили проверку по факту скандальной охоты на козерога, возмутившую пользователей соцсетей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Цитата со страницы fillederien в инстаграм Охота на козерога на Алтае

Установлено, что 10 октября 32-летняя жительница Москвы прибывали в Горный Алтай с друзьями с целью трофейной охоты. 14 октября они в урочище Теке-Туру в Кош-Агачском районе убили взрослую особи сибирского горного козла, после чего охотники выехали из республики.

«По результатам проверки установлено, что охота проводилась на законных основаниях, согласно правилам коллективной охоты, с разрешением на добычу козерога и зарегистрированным оружием», — отметили в ведомстве.

Правоохранители также напомнили, что в 2017 году сибирский горный козел не вошёл в список животных, подлежащих государственной охране.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за скандала жители начали собирать подписи с требованием включить козерога в красную книгу России. По мнению авторов петиции, охота на него ставит под угрозу исчезновения также и редкого снежного барса, для которого козлы являются кормовой базой.

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