Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Власти Великобритании, Франции, Германии, Японии и Австралии призвали президента США Джозефа Байдена не менять действующую ядерную политику США, предусматривающую право первого удара. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Ядерное оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время администрация Байдена рассматривает возможность изменения ядерной доктрины США. Формулировки действующей доктрины является расплывчатыми и предусматривают возможность нанесения превентивного ядерного удара.

Предполагается, что одним из изменений этой доктрины может стать переход к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Ожидается, что анализ действующей ядерной доктрины в США будет завершён к концу текущего года.

По данным Financial Times, против возможного изменения ядерной доктрины США выступили страны-союзники, включая Великобританию, Францию, Германию, Японию и Австралию.

«Это может стать огромным подарком для Китая и России», — приводит издание слова неназываемого чиновника из ЕС.

Отмечается, что союзники США рассчитывают услышать заявление Байдена о сохранении действующей ядерной доктрины в ходе ближайшего саммита G-20. Предстоящая встреча G-20 пройдёт в Риме 30−31 октября 2021 года.