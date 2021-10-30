Париж, 30 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Продолжение стратегического партнерства между ЕС и НАТО было подтверждено на встрече французского президента Эмманюэля Макрона и американского лидера Джо Байдена, 29 октября сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

The White House Эмманюэль Макрон и Джо Байден

Стороны отметили, что подобное взаимодействие не имеет аналогов и имеет важное значение для безопасности, а также процветания США, Франции и всего евроатлантического региона. Кроме того, участники обсудили усилия по достижению соглашения между Европейским оборонным агентством и Вашингтоном, которое было анонсировано на саммите ЕС-США в июне 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября пресс-служба Белого дома распространила информацию о том, что Джо Байден и Эмманюэль Макрон провели встречу на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме и обсудили Россию, Китай, а также Иран и ряд других вопросов.