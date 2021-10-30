Турин, Италия, , 08:26 — REGNUM По крайней мере два человека погибли в результате мощного взрыва в жилом доме в итальянской провинции Турин. Об этом 30 октября сообщает издание Informazione.it.

Взрыв газа Uxfon.com

Трагедия произошла в городе Пинероло, на третьем этаже жилого здания. Уточняется, что незадолго до взрыва в одной из квартир рабочие проводили монтаж новой кухни. На момент взрыва в здании находились 16 человек. Очевидцы отмечают, что за несколько минут до взрыва ощутили сильный запах бытового газа.

В результате взрыва полностью обрушилась одна из стен здания, после взрыва вспыхнул пожар, быстро охвативший большую часть дома. В результате взрыва погибли 84-летняя женщина и 74-летний мужчина. Ещё три человека были госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работают представители экстренных служб города Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших и более 30 пострадавших в результате взрыва газа в трёхэтажном здании ресторана в Китае.

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