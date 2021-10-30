Москва, , 08:26 — REGNUM Министерство иностранных дел России обещает сделать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, которые были захвачены в плен ВСУ в селе Старомарьевка в Донецкой Народной Республике. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД РФ 29 октября.

МИД Mid.ru

Напомним, что подразделения ВСУ в очередной раз нарушили Минские соглашения и захватили село Старомарьевка на юге ДНР, которое находилось в так называемой «серой зоне» — демилитиразированном пространстве между позициями противоборствующих сторон.

В селе проживают десятки граждан России. Солдаты ВСУ отбирают у них паспорта ДНР и России, а также подвергают насильственным действиям.

«Продолжаем следить за развитием обстановки. Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», — заявили в МИД РФ.

Также на Смоленской площади отметили, что на данный момент в селе присутствуют представителиМеждународного Комитета Красного Крестаи сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ведущие наблюдение за ситуацией с беспилотников. Местных жителей снабдили продуктами питания и предметами первой необходимости.