Барнаул, , 08:24 — REGNUM В Алтайском крае, где ситуация по распространению коронавируса за последние недели существенно ухудшилась, с 30 октября стали действовать QR-коды для посещения общественных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В торговых и торгово-развлекательных центах уже проверяют наличие вакцинации: помимо QR-кода, требуют документ, удостоверяющий личность.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на введение QR-кодов, на Алтае не спешат делать прививку от COVID-19: на 29 октября прививки получили 776 800 человек из более двух миллионов жителей. Для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно, но накануне вакцинированы были только 8595 человека.

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