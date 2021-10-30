Тбилиси, 30 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Грузии 30 октября в 08:00 по местному времени (07:00 мск) открылись участки для голосования во втором туре местных выборов. Голосование завершится в 20:00 (19:00 мск).

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

За посты мэров 20 муниципалитетов и депутатские мандаты местных собраний в 24 мажоритарных округах основная борьба развернётся между правящей партией «Грузинская мечта» и партией «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Наиболее острое соперничество ожидается за посты глав пяти крупных городов страны — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили, находясь в тюрьме в Рустави, призвал своих сторонников проголосовать на выборах в органы самоуправления, а после их окончания собираться возле избирательных участков.