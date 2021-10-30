Омск, 30 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Сегодня, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, губернатор Омской области Александр Бурков и председатель местного парламента Владимир Варнавский адресовали послание жителям региона:

Алексей Банников ИА REGNUM Памятник жертвам политических репрессий

«Вот уже 30 лет в России в этот день отдают дань памяти тем, кто был оклеветан, незаконно осужден, расстрелян или отправлен в лагеря как политзаключенный. «Жатвой скорби» называют печальный результат, к которому привели репрессии в довоенные годы. Горько и тяжело вспоминать, что пришлось пережить многим нашим соотечественникам в драматические периоды истории прошлого века. Но и забывать об этом нельзя. Пока жива память, мы надежно защищены от подобных роковых и непоправимых ошибок. Желаем всем благополучия и добра!».

Как сообщало ИА REGNUM, День памяти жертв политических репрессий отмечается с 1991 года.

Читайте также: В Хабаровском крае почтили память жертв политических репрессий