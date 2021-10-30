30 октября 2021 | Время чтения 7 мин

Москве необходимо адаптироваться к новым реалиям и начать перевод своего влияния и интересов в Армении и Азербайджане на новый и более качественный уровень, чтобы не зашла в тупик идея разблокирования экономических и транспортных связей в Закавказье.

Станислав Тарасов, , 09:57 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в прямом эфире телеканала CNN Türk, отвечая на вопросы повестки дня, коснулся вопроса нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. «В этих вопросах мы консультируемся с Азербайджаном, — заявил Чавушоглу. — От Армении поступили очень положительные сигналы. Мы заявляли, что ответим на позитивные шаги со стороны Армении. Мы также обсуждаем с Азербайджаном, какие шаги мы можем вместе предпринять».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Чуть ранее глава МИД Турции говорил о том, что Анкара готова обсудить нормализацию отношений с Ереваном в рамках трехстороннего диалога Турция — Азербайджан — Армения. Но объективности ради отметим, что и сам Ереван получал «положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе», о чем еще в конце августа говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Уже сам этот факт свидетельствует, что Турция и Армения, возможно, вступили в какой-то закрытый диалог при посредничестве третьей стороны, скорее всего, Грузии. В этой связи многие эксперты обратили внимание на то, как подробно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отвечал журналистам относительно нормализации отношений с Арменией на борту самолета после визита в Сараево в конце августа. Он говорил о том, что «Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана и Турции», что «история не должна быть препятствием на этом пути, вместо односторонних обвинений следует озвучивать примирительные подходы, нацеленные на будущее». Далее в турецкой интерпретации схема действий Еревана сводилась сначала к заключению мирного договора с Баку, а только затем можно было заниматься вопросами восстановления отношений между Анкарой и Ереваном.

Не комментируя сейчас выставленные Эрдганом условия, надо признать, что в предложенной схеме была своя логика: отношения Армении с Азербайджаном — отдельно, как и отдельно ее отношения с Турцией. Это говорит о том, что Турция отступила от цюрихской формулы октября 2009 года, когда при посредничестве Швейцарии она стояла буквально в шаге от восстановления дипотношений с Арменией, минуя Азербайджан. Тогда причина крылась в желании наладить отношения с Европейским союзом, который обещал Турции определенные преференции. Как пишет в этой связи британское издание The Economist со ссылкой на мнение экс-главы МИД Турции и экс-главы правительства Ахмата Давутоглу, «урегулирование отношений между Турцией, членом НАТО, и Арменией привело бы к сокращению влияния России на Кавказе». Но, по его словам, «этот процесс был пущен под откос из-за отрицательной реакции националистов в трех странах». Турецкие националисты отказывались признавать любую сделку до тех пор, пока Армения не уйдет из Нагорного Карабаха. Армянские националисты требовали, чтобы Турция признала Геноцид армян в 1915 году. Баку обвинял Анкару в предательстве, поскольку в цюрихских протоколах не упоминалось о карабахской проблеме.

Мевлют Чавушоглу. Mfa.gov.tr

Сейчас ситуация изменилась, особенно после второй карабахской войны. На Западе что-то не слышно призывов к Турции помириться с Арменией, как и не заметно (во всяком случае, на данном этапе) стремления Турции продвигать в Закавказье интересы Запада. Ереван в качестве посредника в процессе нормализации отношений с Анкарой обозначает Москву, тогда как Турция предлагает трехсторонний переговорный формат Анкара — Баку — Ереван. Но в нынешних условиях он нереален, как и региональный формат «3+3» (Армения, Грузия, Азербайджан, Россия, Турция, Иран), предложенный Эрдоганом и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Цели этих форматов очевидны: создать структуры, которые — в первом случае — будут решать проблемы в регионе исключительно за счет усилий региональных стран, а во втором — без западного вмешательства. При этом Азербайджан и Турция ставят перед Арменией условие предоставления «коридора» коммуникаций Баку с Нахичеванью, ссылаясь на мирное соглашение о 9 ноября 2020 года. Помимо того, Анкара считает, что только подвижки вокруг разблокирования так называемого Зангезурского коридора могли бы обеспечить диалог с Ереваном.

Но каким бы привлекательным не выглядел на бумаге такого рода проект, судьба его, судя по всему, продолжает оставаться неопределенной. На брифинге 28 октября официальному представителю МИД России Марии Захаровой пришлось ответить на вопрос зондажного свойства: «На текущей неделе в рамках своего однодневного визита в Азербайджан президент Турции Р. Т. Эрдоган совместно со своим азербайджанским коллегой И. Г. Алиевым заложил фундамент Зангезурского коридора. Премьер-министр Армении Н. В. Пашинян заявил, что подобные действия и разговоры о коридорах усугубляют враждебность в регионе. Как Москва оценивает начало работ по открытию Зангезурского коридора?» Последовал ответ Захаровой: «Считаем, что наиболее оптимальным форматом для проработки вопросов разблокировки транспортных коммуникаций в Закавказье является Трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации, созданная по итогам Московского саммита 11 января с. г. Состоялось уже восемь заседаний этого механизма. Все стороны высоко оценивают его деятельность. По итогам даются комментарии, можете с ними ознакомиться. Считаем правильным придерживаться заявлений и шагов, которые способствуют реализации трехсторонних договоренностей по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе».

Закладка фундамента железнодорожной линии Горадиз—Агбенд («Зангезурский коридор»)



President.az

Бросается в глаза то, что российская сторона не использует термин «Зангезурский коридор», которого нет в тексте мирного соглашения от 9 ноября 2020 года. Напомним, что в девятом пункте этого документа указывается, что в регионе восстанавливаются все экономические и транспортные связи, Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой. Так что о Зангезурском коридоре говорят только Баку и Анкара. Что же касается Еревана, то он не выступает принципиально против коммуникаций между Азербайджаном и Нахичеванью, Еревану не нравится вариант, который предлагает Баку — через находящийся на самой границе с Ираном Мегри. Есть альтернативы. Например, «северный железнодорожный маршрут» Акстава — Иджеван — Дилижан — Нахичевань. Для этого достаточно отремонтировать Иджеванский участок (10 км), отчего железная дорога из России в Турцию станет на 350 км короче, чем предполагает Зангезурский коридор. Другой вариант — эксплуатация железной дороги из Турции через Ахурян в Гюмри, Ереван, Ерасх и Нахичевань. Ерасх находится в 500−600 метрах от границы с Нахичеванью. Армения может построить железную дорогу, которая позволит ей через Нахичевань выйти к черноморским портам.

Надо полагать, что дискуссии по этому поводу ведутся в формате рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Хотя побывавший с визитом в Ереване в конце сентября вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что вопрос о создании коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении не обсуждается, а «обсуждался вопрос деблокирования экономических, транспортных связей в Закавказье». По всем раскладам, как считают эксперты, на данном этапе коммерческие интересы проекта не столь очевидны, нежели геополитические. При этом сам факт возрастающей активности турецких инвесторов в инфраструктурные проекты Азербайджана говорит о том, что Эрдоган пытается как можно сильнее связать Баку в рамках совместных обязательств. А в Азербайджане полагают, что укрепление связей с Анкарой является залогом того, что присутствие крупного регионального игрока уменьшит военно-политические риски. Вместе с тем в стратегическом плане Баку закладывает предпосылки для возникновения гораздо более взрывоопасных и крупных конфликтов в регионе.

Москве же необходимо адаптироваться к новым реалиям и начать перевод своего влияния и интересов в Армении и Азербайджане на новый и более качественный уровень, чтобы не зашла в тупик идея разблокирования экономических и транспортных связей в Закавказье. Практическая реализация коммуникационных проектов возможна только при условии нормализации сначала взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, а в последующем между Турцией и Арменией, либо одновременно. Сделать это будет непросто, но сделать надо.