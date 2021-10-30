Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Компанию Within, владеющую фитнес-программой Supernatural, рассчитанную на применение технологий виртуальной реальности, выкупит компания-производитель очков виртуальной реальности Oculus, принадлежащая Facebook. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Oculus.

Виртуальная реальность Иван Шилов © ИА REGNUM

Ведущий разработчик компании Oculus Джейсон Рубин заявил, что в результате сделки фитнесу в виртуальной реальности будет обеспечен «невероятный успех». Уточняется, что специалисты Within будут принимать участие в дальнейшем развитии и усовершенствовании фитнес-программы в качестве независимой студии в составе подразделения Reality Labs.

Фитнес-программа Supernatural позволяет пользователю в игровой форме проводить тренировки с помощью очков виртуальной реальности. При этом за действиями пользователя следит дистанционно фитнес-тренер и даёт рекомендации по выполнению упражнений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ребрендинг компании Facebook и создание так называемой метавселенной происходит на фоне критики со стороны законодателей и регулирующих органов США из-за монополии, алгоритмов и отсутствия должной цензуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Цукерберг: ребрендинг Facebook нужен для создания метавселенной