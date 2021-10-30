Нью-Йорк, США, 30 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Россия надеется, что Иран вскоре приступит к переговорам по иранской ядерной программе (СВПД), заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя 29 октября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

По словам дипломата, давление на Тегеран с целью ускорить этот процесс бесперспективно. Он также отметил, что Россия ранее призвала Иран вернуться к обсуждению соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября заместитель иранского министра иностранных дел по политическим вопросам Али Багери Кани заявил, что переговоры по возобновлению СВПД, направленные на достижение результата, являются приемлемым решением.