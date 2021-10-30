Иркутск, , 08:08 — REGNUM По данным оперативного штаба на 30 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5474 человека, причём 27 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 121 744 человек (+490 за сутки). Госпитализированы 4816 (+11 за сутки).

Выздоровели 106 830 пациентов (+202 за сутки). Ещё 485 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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