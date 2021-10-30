Москва, , 08:06 — REGNUM Предложение различных моделей новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском рынке с 2014 года по 2021 год снизилось на 32%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобили Michael Gil

По данным агентства, в 2014 году на российском рынке были доступно 442 различные модели новых легковых авто. В 2021 году этот показатель упал до 299, впервые опустившись ниже отметки в 300 моделей.

Сокращение ассортимента на российском рынке объясняется падением продаж. С 2014 года по 2021 год продажи новых авто в России сократились почти на 30%.

От продажи некоторых моделей своих автомобилей в России отказались почти все бренды. В процентном соотношении сильнее всего пострадали модели производителей из США. Если в 2014 году на российском рынке было доступно 40 моделей американских автомобилей, то в 2021 году ассортимент сократился до 14 моделей.

Также ощутимо сократилось число моделей японских производителей (на 43%). Меньше всего снизился ассортимент южнокорейских, китайских и отечественных производителей.

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