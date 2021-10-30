Вашингтон, 30 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. США готовы пойти на любые меры, в том числе и на введение санкций, чтобы помешать Ирану в разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, 29 октября сообщили в пресс-службе Госдепа.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

По его словам, речь идет о действиях Вашингтона, направленных на «предотвращение, подавление или уничтожение» цепочек поставок материалов и технологий, используемых при создании БПЛА.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Ирана, а также двух иранских компаний.