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Отмечается, что цели для достижения нулевых выбросов могут появится и на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Великобритании.

Напомним, что G20 разочаровал многих участников. Тем не менее, в декларации по итогам саммита сказано: «Мы признаем необходимость достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов, или углеродной нейтральности, к середине века или примерно к середине столетия».

По завершении саммита «Группы двадцати» в Риме 31 октября, стартовала 26-я Конференция ООН по изменению климата в Глазго. Она продлится до 12 ноября, объединив тысячи делегатов. Задача этого саммита — придать импульс действиям по борьбе с изменением климата. От национальных лидеров ожидают решительных действий на фоне нарастающего климатического кризиса.

«Мы, лидеры «Группы двадцати», на своей второй встрече под председательством Саудовской Аравии, выступаем с единым убеждением в том, что скоординированные глобальные действия, солидарность и многостороннее сотрудничество сегодня особенно важны, чем прежде, для преодоления текущих вызовов и реализации возможностей XXI века для всех посредством укрепления потенциала человека, сохранения планеты и выхода на новые горизонты. Мы нацелены возглавить мировые усилия в создании уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного будущего после COVID-19», — было сказано в итоговой декларации-2020 лидеров «Группы двадцати».

Напомним, решение о создании «Группы двадцати» было принято в сентябре 1999 г. Его главной предпосылкой стал мировой финансовый кризис 1997—1998 гг., продемонстрировавший уязвимость международной финансовой системы в условиях глобализации экономических отношений.

«Мы по-прежнему преисполнены решимости оказать помощь всем развивающимся и наименее развитым странам, которые сталкиваются с комплексным воздействием пандемии COVID-19 на сферу здравоохранения и социально-экономическую ситуацию, признавая наличие особых проблем в странах Африки и малых островных развивающихся государствах», — говорилось в итоговой декларации-2020 лидеров «Группы двадцати».

«С учетом масштаба вызванного COVID-19 кризиса, рисков долговой устойчивости и ухудшения экономических перспектив во многих странах с низким уровнем дохода мы признаем, что после завершения DSSI может потребоваться индивидуальная работа с долговыми обязательствами отдельных стран. В этой связи мы утверждаем Общие принципы по урегулированию долга после завершения DSSI, которые также одобрены Парижским клубом», — сказано в итоговой декларации-2020 лидеров «Группы двадцати».

Байден последним приехал на форум G20, заставив всех ждать его полчаса: саммит «Большой двадцатки» начался.

В 2020 году на саммите G20 был разработан план действий «Группы двадцати» по поддержке мировой торговли и инвестиций в условиях пандемии COVID-19.

Выступление Путина ожидается в двух сессиях: «Глобальная экономика и глобальное здоровье» и «Изменения климата и окружающая среда».

Путин напомнил, что многими странами были приняты решения о значительном увеличении бюджетных дефицитов.

До 4% увеличился бюджет России в 2020 году, чтобы помочь гражданам справиться с эпидемии коронавируса. В этом году бюджет страны будет профицитным — Путин.

Хотел бы отметить, 40 процентов дефицита бюджетов всех стран «двадцатки» за 2020−2021 годы придётся на Соединённые Штаты. Говорю об этом потому, что мы все прекрасно понимаем: от положения этой экономики зависит вся мировая — Путин.

«Мы всегда приветствуем инициативы, направленные на поддержку беднейших стран», — сказал Путин.

Путин обратил внимание, что доступ к вакцинам от COVID-19 до сих пор не могут получить все нуждающиеся.

Бюджетные дефициты стран G20 позволили поддержать их экономики в период кризиса. Но они должны носить ограниченный во времени характер. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

Путин: «Напомню, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 — «Спутник V». На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением свыше четырёх миллиардов человек и демонстрирует высокую безопасность и эффективность».

Вопрос о взаимном признании национальных вакцин и сертификатов поднял на саммите Владимир Путин.

Путин выступает за обеспечение равноправного сотрудничества всех стран и народов, исключив дискриминацию.

Владимир Путин выступает на саммите G20 из ситуационного центра в Кремле: Это, кстати, редкая возможность услышать выступление президента России на «Большой двадцатке». Обычно речи лидеров на G20 остаются закрытыми.

Россия успешно нормализовала макроэкономическую политику после кризисного периода. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

Подробности в материале: Байден прибыл на саммит G20 с опозданием

Саммит «Большой двадцатки» в Риме стартовал сегодня, 30 октября. Президент Джо Байден прибыл на саммит последним, опоздав на полчаса.

А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику», — отметил российский президент Владимир Путин.

«Для примера в России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого, среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до четырёх процентов ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда.

Избыточное стимулирование экономик развитых стран привело к раскручиванию инфляции в мировом масштабе. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

К слову, в последнее время с неравенством и бедностью сталкиваются и сами развитые страны, включая многие государства «двадцатки». Важно через меры экономической и бюджетной политики активно заниматься данной проблемой», — сказал Путин.

«Мы всегда приветствовали и приветствуем усилия «двадцатки», направленные на поддержку беднейших стран: без решения этих вопросов устойчивое развитие глобальной экономики — я согласен с теми, кто сказал уже об этом, — конечно, невозможно.

«Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН. В этом смысле я полностью согласен с президентом Франции господином Макроном», — сказал Путин.

Путин: «Помимо двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в России создан и применяется активно однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин. Мы с коллегами из европейских стран работаем на этот счёт и мы предлагаем его нашим партнёрам».

Западные страны по-прежнему руководствуются соображениями недобросовестной конкуренции в вопросе вакцинации. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

14:23 30.10.2021

Владимир Путин принял участие в саммите G20 по видеосвязи. Главной темой его речи стала вакцинация от коронавируса:

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Цитата канала «Говорит Москва».

14:24 30.10.2021 Путин: «Наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках ещё раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора — хочу сказать несколько слов и об этом. Снабжение потребителей доступной энергией крайне важно, коллеги только сейчас упоминали об этом. Хотел бы что сказать и добавить: устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников — как производителей, так и потребителей — на основе учёта долговременных интересов каждой из сторон».

14:27 30.10.2021 Странам G20 необходимо проработать механизм взаимного признания вакцинных сертификатов, а также механизмы системного и оперативного обновления вакцин. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20. Читайте также: Путин предложил странам G20 взаимное признание вакцинных сертификатов

14:30 30.10.2021 Вакцина «Спутник V» успешно применяется в странах с общей численностью свыше 4 млрд человек. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20. Об этом: Путин напомнил странам G20 об успехе российской вакцины

14:31 30.10.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что позиция России во многом совпадает со странами G20 по вопросам глобального здравоохранения и развития экономики. Подробности в материале: Путин: экономические взгляды России и G20 совпадают

14:34 30.10.2021 Наряду с пандемией, кризисные явления на региональных энергетических рынках ещё раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергетического сектора. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20. Об этом: Путин призвал к «ответственному» поведению участников газового рынка

14:38 30.10.2021 Президент России Владимир Путин предложил странам «Большой двадцатки» выработать механизм оперативного обновления вакцин против коронавируса в связи с риском распространения новых штаммов этого патогена. Подробности в материале: Путин: вакцину против ковида нужно обновлять под новые штаммы

14:39 30.10.2021 Залогом восстановления мировой экономики является равноправное сотрудничество государств мира. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20. Читайте далее: Путин призвал к равноправному сотрудничеству всех стран и народов

14:47 30.10.2021 Глава Евросовета на G20 призвал готовиться к следующим пандемиям.

17:07 30.10.2021 Долгосрочного и консолидированного ответа стран «Большой двадцатки» (G20) требует ситуация с ростом цен на электроэнергию. Об этом сообщил 30 октября президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Twitter. «Рост цен на электроэнергию затрагивает весь мир», — написал глава государства. Подробности в материале: Макрон выступил за консолидированный ответ G20 на энергокризис

18:36 30.10.2021 Примером в области сокращения вредных выбросов должны стать развитые страны. Об этом, как сообщило агентство «Синьхуа», заявил 30 октября председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на саммите «Большой двадцати» (G20) в режиме видеоконференции. «Развитые страны должны служить примером в вопросе сокращения вредных выбросов», — сказал он. Об этом: Си Цзиньпин призвал развитые страны подать пример по сокращению выбросов

19:08 30.10.2021 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Италии Марио Драги в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме. Об этом сообщает 30 октября Anadolu Ajansı. Журналисты отмечают, что встреча, которая продолжалась 35 минут, в конгресс-центре Nuvola прошла в закрытом для прессы режиме. Об этом: Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Италии в Риме

19:46 30.10.2021 Главы МИД РФ и Аргентины Сергей Лавров и Сантьяго Кафьеро провели встречу на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Риме. Об этом 30 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Читайте также: Лавров провел встречу с главой МИД Аргентины на полях саммита G20

20:50 30.10.2021 Президенты Турции и Индонезии Реджеп Тайип Эрдоган и Джоко Видодо провели встречу в Риме 30 октября. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники. Журналисты отмечают, что переговоры лидеров двух стран, которые продолжались 30 минут в закрытом для прессы режиме, прошли на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Читайте подробнее: Эрдоган провел переговоры с президентом Индонезии в Риме

21:42 30.10.2021 Важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайной ситуации, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом. Об этом 30 октября говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Читайте также: Лавров отметил важность одобрения российских вакцин от COVID-19

23:23 30.10.2021 Благодарность главе МИД России Сергею Лаврову за инициативу президента страны Владимира Путина о взаимном признании вакцин от COVID-19 странами Группы двадцати (G20) выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом 30 октября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Читайте также: Глава ВОЗ поблагодарил Путина за призыв о взаимном признании вакцин

08:13 31.10.2021 Президент России Владимир Путин в ходе первого заседания саммита «Группы двадцати» (в режиме видеоконференции). Цитата с сайта Кремля.

08:17 31.10.2021 Для скорейшей победы над коронавирусом важна масштабная вакцинация, приводит Минфин России слова главы ведомства Антона Силуанова на встрече министров финансов и министров здравоохранения в рамках G20. «Чтобы скорее победить вирус, важна масштабная вакцинация. Для этого необходимо на недискриминационной основе обеспечить доступ к вакцинам, финансирование их производств, а также быстрое рассмотрение вопроса о признании вакцин», — сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

08:17 31.10.2021 Лидеры G20 единогласно поддержали введение глобального налога на транснациональные корпорации, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен. Новация, одобренная на саммите в Риме, предполагает налогообложение компаний с годовым доходом от 750 миллионов евро по ставке не менее 15% вне зависимости от юрисдикции. «Сегодня каждый глава государства G20 одобрил историческое соглашение о новых международных налоговых правилах, включающих глобальный минимальный налог, который остановит разрушительную гонку ко дну корпоративного налогообложения», — сказано в заявлении Йеллен.

08:17 31.10.2021 Страны намерены подписать многостороннюю конвенцию, снижающую стимулы к переводу рабочих мест и капиталов в юрисдикции с более выгодным налоговым режимом, в 2022 году с имплементацией в 2023 году.

08:35 31.10.2021 Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Россию за призыв президента Владимира Путина к взаимному признанию вакцин. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьёв LIVE».

09:44 31.10.2021 Сегодня, 31 октября, второй день саммита G20. Власти распорядились закрыть над Римом воздушное пространство на время саммита. Безопасность обеспечивают около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Для контроля за территорией задействованы беспилотники.

11:07 31.10.2021 Власти распорядились закрыть над Римом воздушное пространство на время саммита. Безопасность обеспечивают около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Для контроля за территорией задействованы беспилотники. Под усиленную охрану взяты районы посольств и отелей, где проживают делегации, а также все дворцы и виллы, где запланированы ужины и приемы. На время встречи лидеров стран «двадцатки» в городе закрываются 14 станций метро, ограничен доступ к археологическим памятникам и музеям.

11:08 31.10.2021 В ходе первого заседания саммита «Группы двадцати» (в режиме видеоконференции). Цитата с сайта Кремля.

11:30 31.10.2021 Напомним, президент России Владимир Путин 30 октября на саммите G20 заявил, что все нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма и неготовности ряда государств к взаимному признанию препаратов.

11:44 31.10.2021 В Риме образовались массовые протесты в связи с саммитом G20. Протестуют против глобального потепления, против обязательной вакцинации, против эксплуатации и капитализма, за социализм, за свободу Курдистана и против Эрдогана и за свободу Ассанжа.

11:44 31.10.2021 Глава МИД Сергей Лавров прибыл на гала вечер в честь саммита G20 в Риме.

11:44 31.10.2021 Лидеры G20 поддержали экономику Италии. Главы государств Двадцатки кинули монетки в фонтан Треви. Центр Рима перекрыли для туристов из-за прогулки гостей саммита.

11:45 31.10.2021 Байден не пришёл на прогулку к фонтану Треви с лидерами G20. Президент США предпочёл сходить на воскресную службу в Ватикан.

12:02 31.10.2021 Путин предложил странам G20 взаимно признать вакцинные сертификаты от коронавируса: «Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств двадцатки проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов. По мнению экспертов, коронавирус еще долго будет представлять опасность. А с учетом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин».

12:02 31.10.2021 Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил об общих подходах России и стран двадцатки в борьбе с пандемией коронавируса: «Мировая экономика и глобальное здравоохранение. Должен сразу сказать, что это во многом соответствует тому, чем мы всем занимаемся. И позиция России, как я понял из предыдущих выступлений, во многом совпадает с тем, что здесь было сказано коллегами».

12:05 31.10.2021 Лидеры G20 одобрили введение минимального корпоративного налога, прибыль крупного бизнеса будет облагаться налогом не менее 15%. Налоговая сделка, предложенная США, как ожидается, будет официально принята в воскресенье и вступит в силу к 2023 году.

12:56 31.10.2021 Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Рим с рабочим визитом. Он примет участие в мероприятиях саммита G20, проведёт ряд двусторонних встреч «на полях». Цитата телеграмм-канала МИД РФ.

12:57 31.10.2021 30 октября в Риме «на полях» саммита «Группы двадцати» состоялась беседа С.В. Лаврова с министром Европы и иностранных дел Франции Ж.-И. Ле Дрианом. Министры подробно рассмотрели ряд двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической, правовой и культурно-гуманитарной сферах. Обсужден график дальнейших контактов. Рассмотрена текущая ситуация на юго-востоке Украины, вокруг Ливии, Мали, международные усилия по перезапуску СВПД. Затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес. Цитата телеграм-канала МИД РФ.

13:34 31.10.2021 Саммит Группы двадцати. Президент России. kremlin.ru.

13:50 31.10.2021 На саммите G20 в Риме. Цитата телеграм-канала официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

14:21 31.10.2021 Путин говорит о негативных последствиях глобального потепления.

14:21 31.10.2021 Россия активно участвует в мероприятиях по сохранению климата — Путин.

14:21 31.10.2021 Владимир Путин принимает участие в саммите G20.

14:22 31.10.2021 Тема второго заседания — «Изменение климата и окружающая среда». Лидеры обсудят, в частности, вопросы устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.

14:23 31.10.2021 Недавно мы приняли новое решение по повышению энергоэффективности экономики — Путин.

14:24 31.10.2021 Углеродный след в солнечной энергетике в четыре раза выше, чем в атомной — Путин.

14:24 31.10.2021 Средняя температура в России растет быстрее общемировой, за 10 лет она выросла на полградуса — Путин.

14:25 31.10.2021 Для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов, мы считаем, недостаточно — Путин.

14:25 31.10.2021 Нужно внедрять новые агротехнологий, управлять лесами, сокращать пожары — Путин.

14:26 31.10.2021 Президент России Владимир Путин призвал G20 отстаивать интересы граждан.

14:28 31.10.2021 Путин на саммите G20 заявил, что Россия выполняет все международные обязательства по климату.

14:28 31.10.2021 Глобальное потепление создаёт большие угрозы для мирового сообщества и для России в частности. Об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20. Подробности в материале: Путин перечислил угрозы для России от глобального потепления

14:28 31.10.2021 «Естественно, что наша страна активно и инициативно участвует в международных усилиях по сохранению климата. Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижскому соглашению», — Путин.

14:29 31.10.2021 Президент России Владимир Путин заявил, что страна последовательно реализует политику по снижению эмиссии чистых парниковых газов, предпринимает шаги с целью увеличения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращения выбросов попутного газа при добычи нефти.

14:30 31.10.2021 В России среднегодовая температура растёт быстрее общемировой. Об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20. Подробности в материале: Россия особенно уязвима перед угрозой глобального потепления — Путин

14:31 31.10.2021 В ходе первого заседания саммита «Группы двадцати» (в режиме видеоконференции). Kremlin.ru.

14:33 31.10.2021 Путин — на саммите G20: «За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась на 2,7%. И это больше, чем в мире в целом. И даже больше, чем в странах «Семерки». Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года».

14:34 31.10.2021 «И эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели — обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. И мы публично объявили, что берем на себя такое обязательство. Причем не просто достичь углеродной нейтральности, а сделать так, чтобы в ближайшие три десятилетия накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России был меньше, чем у наших соседей в Евросоюзе. И это для нас вполне решаемая задача», — заявил российский президент Владимир Путин на саммите.

14:38 31.10.2021 Владимир Путин предложил лидерам G20 вкладывать в российский лес для улучшения климата: «Нельзя исключать, что вошедшие в рейтинг проекты, предусматривающие меры сохранению, скажем, лесов в России и в Латинской Америке, окажутся даже более эффективными, чем, к примеру, инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах».

14:43 31.10.2021 Путин — на G20: «При реализации климатических и природоохранных инициатив «Двадцатке» важно быть лидером в формировании единых, подчеркну, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования. Эти правила должны основываться на взаимно признанных моделях учёта и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов».

14:43 31.10.2021 Россия выполняет все взятые на себя обязательства по сохранению климата. Об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20. Читайте также: Один из лучших показателей в мире — Путин о вкладе РФ в сохранение климата

14:45 31.10.2021 G20. Цитата канала официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

14:52 31.10.2021 Россия достигла существенных результатов по снижению углеродной интенсивности экономики. Об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20. Подробности в материале: Путин: Россия — в числе мировых лидеров процесса декарбонизации

14:58 31.10.2021 В. Путин: «По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7 процента, и это больше, чем в мире в целом, и даже больше, чем в странах «семёрки». Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. Эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели: обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. И мы публично объявили о том, что берём на себя такое обязательство». Телеграм-канал МИД РФ.

15:00 31.10.2021 Россия намерена исполнить все свои обязательства по достижению углеродной нейтральности. Об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20. Читайте подробнее: Россия опередит Евросоюз по сокращению парниковых газов — Путин

15:02 31.10.2021 Путин заявил, что средняя температура в России растёт быстрее общемировой. За 10 лет она выросла на полградуса. По мнению президента, страна испытывает последствия глобального потепления. Чаще всего Россия сталкивается с опустыниванием, эрозией почв и таянием вечной мерзлоты.

15:05 31.10.2021 Участники саммита «Большой двадцатки» в Риме смогли договориться по формулировкам «климатической» части итогового коммюнике, в котором будет содержаться пожелание по ограничению потепления климата на 1,5 градуса Цельсия. Подробности в материале: La Repubblica: G20 договорилась ограничить потепление климата 1,5 градуса

15:07 31.10.2021 Мировое сообщество должно сосредоточиться на поддержке наиболее результативных экологических проектов. Об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20. Подробности в материале: Путин предложил странам G20 составить рейтинг экологических проектов

15:15 31.10.2021 Международному сообществу следует серьёзно оценить инвестиции в меры по сохранению леса в России и Латинской Америке. Об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20. Об этом: Сохранение лесов в РФ может быть выгоднее возобновляемой энергетики — Путин

15:55 31.10.2021 Лидеры стран «Большой двадцатки» остаются глубоко озабоченными влиянием пандемии коронавируса на устойчивое развитие экономики. Это следует из итогового коммюнике лидеров G20. Об этом: Лидеры G20 глубоко озабочены кризисом из-за пандемии коронавируса

16:34 31.10.2021 Страны «Большой двадцатки» договорились оказывать поддержку восстановлению сферы туризма, серьезно пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом говорится в декларации по итогам состоявшегося в Риме саммита. Читайте подробнее: Страны G20 договорились поддерживать восстановление сферы туризма

17:00 31.10.2021 Глава МИД России Сергей Лавров, который прибыл 30 октября в город Рим для участия в саммите глав государств и правительств Группы двадцати (G20), уже пообщался с президентом США Джо Байденом. Об этом 31 октября сообщил сам российский дипломат журналистам. Читайте подробнее: Лавров рассказал, что пообщался с Байденом в Риме

17:29 31.10.2021 Североатлантический альянс никакого взаимодействия с Россией не желает, заявил 31 октября глава МИД РФ Сергей Лавров. Читайте подробнее: Лавров: НАТО не желает никакого взаимодействия с Россией

17:37 31.10.2021 Стабильности ситуации в мире не добавляет демонстрация флага военно-морских сил (ВМС) США в Черном море. Об этом 31 октября заявил глава МИД России Сергей Лавров во время общения с журналистами в Риме, где прошёл саммит Группы двадцати (G20). Подробности в материале: Демонстрация флага ВМС США в Чёрном море не добавляет стабильности — Лавров

17:54 31.10.2021 Лидеры стран G20 признали необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI века, говорится в декларации по итогам саммита G20 в Риме. Подробности в материале: Страны G20 приняли итоговую декларацию саммита

18:30 31.10.2021 Главным выводом саммита стран G20 стала невостребованность попыток продвигать односторонние подходы в международных отношениях, заявил 31 октября глава МИД России Сергей Лавров. Читайте подробнее: Лавров назвал главный вывод из саммита стран G20

19:05 31.10.2021 Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с коллегой из Италии Луиджи Ди Майо, сообщается 31 октября на сайте российского внешнеполитического ведомства. Читайте подробнее: Лавров провел переговоры с главой МИД Италии

19:07 31.10.2021 Саммит Группы двадцати (G20), прошедший в столице Италии, не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата. Об этом 31 октября сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на странице в соцсети Twitter. Об этом: Генсек ООН о саммите G20: «Я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами»

19:42 31.10.2021 Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон провели встречу в Риме 31 октября. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники. По данным журналистов, переговоры лидеров двух стран, которые продолжались 50 минут в закрытом для прессы режиме, прошли в конгресс-центре «Нувола». Об этом: Эрдоган провел переговоры с президентом Франции в Риме

20:15 31.10.2021 Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал лидеров стран G20 добиться успеха по вопросу климатических изменений. Об этом американский лидер заявил на полях саммита «Большой двадцатки». Об этом: Байден призвал добиться успеха по вопросу климатических изменений

21:03 31.10.2021 Дискриминация на международном уровне признанных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин и продолжение «вакцинного национализма» с использованием различных методов недопустимо. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 31 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме. Подробности в материале: Эрдоган выступил в Риме против вакцинного национализма

21:34 31.10.2021 Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия, как и другие страны, испытывает на себе последствия глобального потепления, особенно в районах вечной мерзлоты, составляющих значительные объёмы территории страны, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 31 октября в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Не подыгрывайте Западу» — Путин: глобальное потепление затронуло РФ

22:13 31.10.2021 В возможность создания в Европейском союзе собственной армии не верит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 31 октября сам турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме. Читайте также: Эрдоган заявил, что не верит в возможность создания общей армии ЕС

22:32 31.10.2021 Страны G20 приблизились к тому, чтобы выделять $100 млрд в год в качестве помощи бедным государствам для решения проблем в области климата, заявил 31 октября премьер-министр Италии Марио Драги. Читайте также: Страны G20 близки к выделению $100 млрд бедным странам ради климата

23:26 31.10.2021 Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с президентом США Джо Байденом на «полях» саммита Группы двадцати (G20) в Риме была полезной. Об этом российский дипломат сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Читайте также: Лавров назвал беседу с Байденом полезной

08:24 01.11.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо призвал страны G20 поощрять развитие малых и средних предприятий, а также роль женщин, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Индонезия призывает страны G20 усилить роль малых и средних предприятий

08:33 01.11.2021 Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден остался недоволен позицией России и Китая по климату на саммите G20, который прошёл в Риме. Глава Белого дома не увидел у этих двух стран достаточной решимости бороться против изменения климата, сообщает The Hill. Подробности в материале: Байдена разочаровала позиция России и Китая по климату на саммите G20

09:29 01.11.2021 Турции, России, Ирану, Азербайджану, Армении и Грузии нужно добиться того, чтобы в Закавказье восстановился мир. Об этом заявил 31 октября на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Читайте также: Эрдоган призвал РФ, Иран, Турцию и страны Закавказья вернуть мир в регионе

10:05 01.11.2021 Испания считает, что саммит G20, прошедший в Риме, превзошел ожидания, поскольку был принят ряд обязательств в таких областях, как борьба с изменением климата и восстановление экономики, которые вызвали доверие граждан. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает агентство EFE. Читайте также: Премьер Испании дал оценку прошедшему саммиту G20

10:42 01.11.2021 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился 31 октября на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми. Читайте также: Меркель обещала поддержать мирный процесс на Корейском полуострове

10:46 01.11.2021 США открыто дают понять, что их проблемы в отношениях с Турцией связаны исключительно с личностью турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который «балансирует между статусами союзника — врага». Отношения между Вашингтоном и Анкарой строятся по схеме конструирования сотрудничества по соображениям целесообразности, а не союзнического долга. Читайте также: Байден — Эрдогану: не друг ты мне, хоть и союзник

10:49 01.11.2021 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел пресс-конференцию по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме. tccb.gov.tr

11:37 01.11.2021 ДжозефБайден хотел бы, чтобы на многосторонних встречах с участиемамериканского лидерапринимались некие выдающиеся решения, но этого давно уже не происходит, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 ноября, комментируя высказывания президента США. Подробности в материале: Байден вынужден признать, что без России и Китая мировые проблемы не решить

11:53 01.11.2021 Премьер-министра Скотта Моррисона назвали «Скоттом, который остался без друзей» после неловкого момента на саммите G20, поскольку к месту проведения совместной фотосессии Моррисон вынужден был идти один, так как никто из видных политиков не решил пройтись с ним вместе и поговорить. Об этом 1 ноября сообщил новостной портал news.com.au. Об этом: Премьер-министра Австралии высмеяли по итогам саммита G20

12:46 01.11.2021 Российская Федерация принимала активное участие в работе саммита «Группы двадцати» (G20). Об этом сегодня, 1 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена, передаёт ТАСС. Читайте также: Песков заявил об активном участии России в саммите G20

12:59 01.11.2021 По переходу на низкоуглеродные способы генерации и производства Россия опережает многие страны, в том числе западные. Об этом 1 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее на саммите G20 президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по сохранению климата. Он также подчеркнул, что в РФ хорошими темпами развивается и низкоуглеродная энергетика. Читайте также: В Кремле оценили темпы перехода России на низкоуглеродные способы генерации

15:54 01.11.2021 Несмотря на большие ожидания, римский саммит G20 не дал значительных результатов, прежде всего по климатическому досье, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани. «Несмотря на большие ожидания, которые распространялись в СМИ, саммит G20 в Риме не дал результатов, заслуживающих большого внимания. В отношении климатического досье можно сказать, что гора родила мышь. В конечном счете эта встреча, как это все чаще бывает в форматах такого типа, дала возможность участникам пройтись по красивому «подиуму», но не более того», — заявил итальянский эксперт.

17:10 01.11.2021 Cаммит G20. tccb.gov.tr

17:12 01.11.2021 Сопровождение президента США Джо Байдена на саммите G20 не понравилось пользователям Twitter. Они раскритиковали президентский кортеж из 85 машин. «Что еще может пойти не так на саммите по изменению климата, если президент США притащил свиту из 85 машин?», — удивился один из пользователей.

17:50 01.11.2021 Лидеры стран G20 договорились о едином налоге для транснациональных корпораций.

19:18 01.11.2021 Перед общей фотографией на саммите G20. tccb.gov.tr

19:37 01.11.2021 Лидеры G20 по итогам саммита в Риме одобрили реформу глобальной налоговой системы, которая предусматривает введение единой минимальной ставки налога на прибыль для транснациональных корпораций на уровне 15%. Новые правила предлагается установить по всему миру с 2023 года.

19:41 01.11.2021 Одобренная лидерами G20 реформа налоговой системы предусматривает перераспределение прав на налогообложение крупнейших транснациональных компаний. Государства смогут облагать налогом ту деятельность корпораций, которая осуществляется на их территории, даже если компания не представлена в стране физически.

21:35 01.11.2021 Министр иностранных дел Сергей Лавров на саммите G20. © МИД России

22:46 01.11.2021 Президент США Джо Байден на саммите G20. WhiteHouse.gov

04:10 02.11.2021 Правительство Австралии направит дополнительно 44 млн австралийских долларов ($32,9 млн) на реализацию планов по декарбонизации региона и поможет Фиджи выполнить обязательства по снижению выбросов углерода, развивая при этом экономику путём перехода к новой энергетической схеме. Читайте также: Австралия и Фиджи стали партнёрами в реализации плана по декарбонизации

08:34 02.11.2021 Видеообращение президента России Владимира Путина прозвучит 2 ноября на конференции в Глазго, сообщают «Вести». Оно будет приурочено к принятию совместной декларации глав государств и правительств стран — участниц климатического форума о защите лесов и землепользовании.

09:27 02.11.2021 Владимир Путин на втором заседании саммита «Группы двадцати» (в режиме видеоконференции) kremlin.ru

10:48 02.11.2021 Более 50 глав государств и правительств 2 ноября выступят в ходе работы второго дня саммита в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

11:44 02.11.2021 Саммит G20 в Италии. tccb.gov.tr

13:02 02.11.2021 Саммит G20. Цитата из видео Работа президента Байдена на саммите G20. WhiteHouse.gov

13:06 02.11.2021 Количество ледников в горах Кавказа за последние 20 лет сократилось на 40%. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на конференции ООН по изменению климата в Глазго. Читайте также: Кавказ за 20 лет утратил 40% ледников — Гарибашвили

14:35 02.11.2021 Более 50 глав государств и правительств представят свое видение мер по борьбе с глобальным потеплением во время второго и заключительного дня саммита в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В целом переговорщики из национальных делегаций будут работать в Глазго до 12 ноября — именно в этот день ожидается публикация итоговых документов форума.

14:36 02.11.2021 «Сколково» представит программу «Арктика-2050», посвященную возможностям экономического развития региона. Пройдет сессия «Пути низкоуглеродного развития: роль и подходы России». Модератор — глава российской делегации, Заместитель Председателя Правительства А. Оверчук. Планируется, что в сессии примут участие Министр природных ресурсов и экологии А. Козлов; Министр экономического развития М. Решетников; исполнительный директор En+ Group В. Соломин; первый заместитель генерального директора ГК «Росатом» К. Комаров.

14:36 02.11.2021 Президент России принимает участие в конференции дистанционно: его выступление прозвучит в рамках конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованием — оно будет приурочено к подписанию совместной декларации о защите лесов.

14:36 02.11.2021 На конференции начинает работу российский павильон. Повестка первого дня будет посвящена Арктике: роли таяния вечной мерзлоты в процессе глобального изменения климата, вопросам устойчивого развития перевозок в этом регионе, аспектам представительства РФ в Арктическом Совете.

14:50 02.11.2021 Цитата из видео Работа президента Байдена на саммите G20. WhiteHouse.gov

14:56 02.11.2021 Саммит по климату, проходящий в шотландском Глазго обречен на провал, заявил директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард в статье, вышедшей 2 ноября в Project Syndicate. «Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26), проходящая сейчас в Глазго, может завершиться заключением большого международного соглашения», — отметил он. «Но какие бы тактические успехи ни были достигнуты на COP26, результаты, вероятно, ознаменуют стратегический провал для человечества — по крайней мере, по сравнению с надеждами климатических активистов», — добавил он. Читайте подробнее: Эксперт предсказал провал климатической конференции в Глазго

15:08 02.11.2021 G20. Italy.

15:44 02.11.2021 Переход всего мира к углеродно-нейтральной экономике может привести к созданию 30 млн новых рабочих мест в развитых и развивающихся странах. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

16:40 02.11.2021 Саммит по вопросам климата в Глазго (Великобритания) не может быть охарактеризован как успешный — даже если ключевые вопросы, которые ускорят выполнение Парижского соглашения, будут решены в ходе встречи. Об этом 2 ноября в интервью DN заявил министр Швеции по вопросам окружающей среды и климата Пер Болунд. Читайте также: В правительстве Швеции раскритиковали саммит по климату в Глазго

16:41 02.11.2021 Президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой во время климатического саммита в Глазго, сообщают 2 ноября американские СМИ. Подробности в материале: Байден провел встречу с премьер-министром Японии

17:07 02.11.2021 Сан-Марино призывает малые государства объединить усилия по борьбе с климатическими изменениями. Об этом заявили капитаны-регенты государства Франческо Муссони и Джакомо Симончини.

17:56 02.11.2021 Канада намерена снизить на 75% выбросы метана в нефтегазовой отрасли к 2030 году по отношению к показателям 2012 года. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

18:50 02.11.2021 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и президент США Джо Байден на саммите G20 в Риме [(сс) U.S. Department of State]

18:57 02.11.2021 Власти Аргентины предлагают направить часть платежей по долгу перед МВФ на экологические проекты, заявил президент страны Альберто Фернандес.

19:49 02.11.2021 Цитата из видео «Работа президента Байдена на саммите G20». Фото: WhiteHouse.gov

21:17 02.11.2021 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина не приезжать на климатический саммит в Глазго.

21:27 02.11.2021 Папа Римский Франциск считает, что последствия пандемии и климатических изменений сопоставимы с ущербом от глобального конфликта. Об этом говорится в послании Франциска к участникам саммита в Глазго.

22:05 02.11.2021 Саммит G20. Фото: tccb.gov.tr

03:57 Президент США Джо Байден заявил о «серьёзных проблемах с климатом» в России, которые якобы никто не решает. В ходе пресс-конференции в шотландском Глазго, где проходит климатический саммит, американский лидер утверждал, что в России горит тундра, пишет 2 ноября газета The Hill. Читайте подробнее: Байден заявил о пылающей в России тундре

07:25 Британцы обсуждают в Twitter климатический саммит ООН COP26 в Глазго. Читайте об этом: «Приз за лицемерие»: почему климатический саммит ООН настолько бессмысленен

08:08 Идею перенаправить на экологические проекты часть платежей по долгу Аргентины Международному валютному фонду выдвинули аргентинские власти, заявил президент республики Альберто Фернандес 2 ноября в ходе выступления на саммите ООН по климату (COP26) в шотландском Глазго. Подробности в материале: Аргентина предложила снизить госдолг в обмен на экологические проекты

08:21 Президент Соединенных Штатов Джо Байден на полях COP26 в Глазго попрекнул президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «неявкой» на мероприятия по климату, пишет The New York Times. Подробности в материале: Байден упрекнул Путина и Си Цзиньпина за «неявку» на саммит по климату

10:16 Ещё о саммите в Глазго: СОР26: неудачное начало и ультиматум человечеству

10:58 Шведская экоактивистка Грета Тунберг считает, что такие конференции, как COP26, не принесут изменений, если не будет сильного общественного давления извне. Она призвала выйти на климатический протест в Глазго, где проходит саммит.

12:37 В мире горит не только российская тундра, но и леса в Калифорнии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что в России есть проблемы с климатом, и, в частности, горит тундра. «Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», — сказал Песков. Читайте также: Песков ответил на слова Байдена о горящей в России тундре

12:46 Цитата из видео COP26 Церемония открытия — Саммит мировых лидеров. ukcop26.org

13:40 ДжозефуБайдену хотелось наварить пиар-капитал от общения с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, продемонстрировать всему миру, как он их «строит» по тем или иным вопросам, но российский и китайский лидеры лишили его этой возможности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 ноября, комментируя высказывания президента США. Об этом: Запад использует проблему климата в своих целях, и Путин это понимает

14:37 Принц Чарльз Цитата из видео COP26 Церемония открытия — Саммит мировых лидеров ukcop26.org

16:14 Президент США Джо Байден. (сс) The White House

17:14 Цитата из видео «Работа президента Байдена на саммите G20». WhiteHouse.gov