Порт-о-Пренс, , 07:52 — REGNUM Министерство иностранных дел Гаити 28 октября направило властям Ямайки официальный запрос на выдачу одного из главных подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Об этом 29 октября сообщает издание Le Nouvelliste.

Президент Гаити Жовенель Моиз (сс) Office of U.S. Ambassador to U.N

В документе, подписанном министром иностранных дел Гаити Клодом Жозефом, содержится просьба о «взаимной правовой помощи» в расследовании убийства президента, несмотря на отсутствия между странами договора об экстрадиции.

МИД Гаити «Канцелярия Гаити настоящим официально подтверждает правительству Содружества Ямайки просьбу об экстрадиции в Гаити г-на Марио Антонио Паласиоса, с тем чтобы он был передан гаитянскому правосудию в рамках расследования злодейского убийства президента Жовенеля Мойса».

Напомним Моиз был смертельно ранен в своей резиденции 7 июля. Его супруга была очевидцем покушения и во время нападения получила несколько ранений в руки и живот, после чего была доставлена в больницу в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одного из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза задержали на территории Ямайки.

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