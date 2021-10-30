Холмск, Сахалинская область, 30 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Пожар произошел в жилом доме в городе Холмске Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Virginie Moerenhout Пожар

Сообщается, что возгорание произошло утром 30 октября в многоквартирном доме № 125 по улице Советской. Спасатели прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после поступления сигнала о пожаре. К этому времени в квартире на третьем этаже была охвачена огнем площадь 15 квадратных метров.

В целях безопасности пришлось эвакуировать из здания девять жителей. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания выясняются.