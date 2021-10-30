Циолковский, Амурская область, , 07:40 — REGNUM Строители на космодроме «Восточный» завершили монтаж крупногабаритных частей пускового стола под новые ракеты-носители «Ангара». 29 октября об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Стройка. Космодрома Восточный Roscosmos.ru

Монтаж составных частей нового пускового стола на «Восточном» начался в декабре 2020 года. К концу октября рама стартового стола была установлена в проектное положение.

Рама пускового стола состоит из 16 крупных элементов общей массой более 560 тонн. Итоговая масса пускового стола под «Ангару» превысит 2 тысячи тонн.

Монтаж стартового стола под ракеты «Ангара» ведётся в рамках строительства второй очереди космодрома «Восточный». Первый пуск с новой стартовой площадки запланирован на декабрь 2023 года.

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