Канберра, , 07:34 — REGNUM Темпы вакцинации против коронавирусной инфекции коренных жителей Австралии отстают от средних темпов основного населения страны, заявил глава австралийского агентства по делам коренных народов Блейр Экселл в ходе слушаний в сенате.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

По его словам, только 63% аборигенов возрастом от 16 лет получили одну дозу препарата, полный цикл вакцинации прошли всего 50,4% коренных жителей. При этом уже 76% основного населения Австралии полностью привились против COVID-19.

Экселл добавил, что более 6,2 тыс. коренных австралийцев в настоящее время болеют коронавирусной инфекцией. При этом лишь 10% из них помещены в медицинские учреждения. В связи с этим лидеры коренных народов Австралии обратились к премьер-министру и выразили обеспокоенность недостаточными темпами вакцинации.