Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM В Свердловской области число желающих сделать прививку против COVID-19 возросло в пять раз. Об этом сообщил журналистам главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Александр Харитонов.

Вакцина «Спутник V»



Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

По причине выросшего спроса появились очереди в торговых центрах, где работают выездные пункты вакцинации, а также в поликлиниках. Чтобы стабилизировать ситуацию, в регионе увеличили число медицинских бригад, проводящих вакцинацию в торговых центрах.

«К проведению вакцинопрофилактики привлечены студенты Уральского медицинского университета», — добавил Харитонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мобильных пунктах Свердловской области теперь будут прививать и по утрам. Это стало возможно благодаря выходу шестикурсников медуниверситета на практику.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области увеличили время работы мобильных пунктов вакцинации