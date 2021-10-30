Екатеринбург, , 07:24 — REGNUM В Свердловской области увеличено время работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцина «Спутник V»

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Прививать в торговых центрах и на иных площадках теперь будут и утром, а не только во второй половине дня. Это стало возможно, в том числе, благодаря усилению системы здравоохранения региона кадрами — в лечебные учреждения на практику вышли шестикурсники Уральского государственного медицинского университета.

Кроме того, число торговых центров, в которых можно привиться без предварительной записи, увеличится с 30 октября. В этот перечень добавится «VeerMall».