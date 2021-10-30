Москва, , 07:18 — REGNUM Грузовой корабль «Прогресс МС-18» доставил на Международную космическую станцию грузы массой более 2,5 тонны, включая комплекс нагрузок для российской программы научно-прикладных исследований. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-18» стартовала с космодрома «Байконур» 28 октября. 30 октября в 04:31 мск корабль успешно состыковался с модулем «Звезда».

«Прогресс МС-18» доставил на станцию не только грузы для обеспечения жизнедеятельности станции, но и материалы для исследований и экспериментов. В частности, на борту корабля находятся материалы и оборудования для эксперимента «Матрёшка-Р», направленного на исследование динамики радиационной обстановки на орбите.

Доставленные материалы позволят провести эксперимент «Биомаг-М» по изучению возможности повышения их активности биообъектов в условиях экранирования магнитного поля в космическом пространстве. Также на станцию доставлено оборудование для экспериментов по созданию фотобиореактора, разработке средств контроля стерильности аппаратуры и изучении физических процессов кристаллизации белков в условиях космоса.

Планируется, что корабль «Прогресс МС-18» пробудет в составе МКС до весны 2022 года. После этого корабль сойдёт с орбиты и будет уничтожен в плотных слоях атмосферы.

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