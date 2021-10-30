Вашингтон, 30 октября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Действие режима санкций, введенных США против Судана в 1997 года, будет продлено, 29 октября сообщили в пресс-службе Белого дома со ссылкой на решение американского президента Джо Байдена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По мнению главы государства, ситуация в этой африканской республике продолжает представлять собой чрезвычайную угрозу для Вашингтона, несмотря на успехи в продвижении к демократии, достигнутые с 2019 года. Кроме того, как отмечает Байден, действия суданских военных, захвативших членов правительства Судана, ставит под угрозу весь этот прогресс.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября военные Судана освободили часть должностных лиц страны, которых держали под стражей с 25 октября.