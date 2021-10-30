Москва, , 07:08 — REGNUM Предложение отказаться от приёма в колледжи и техникумы по 43 профессиям выдвинуло Минпросвещения. Проект приказа был размещён 29 октября на портале проектов нормативных правовых актов.

Студент (сс) Wokandapix

Начиная с 31 декабря 2021 года предлагается не обучать в колледжах и техникумах таким профессиям, как: парикмахер, водитель городского электротранспорта, рекламный агент, слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве, младшая медсестра по уходу за больными, судовой бортпроводник и другие.

Такие меры предложены ведомством с учётом актуальных потребностей на рынке труда, а также в связи с укрупнением профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расширении списка профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации экономики.

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