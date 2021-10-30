Нью-Йорк, США, , 07:00 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 октября — последнего рабочего дня недели — ростом. Больше других вновь прибавил Nasdaq.

Рост фондового рынка Pixabay.com

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 89,08 пункта (0,25%), до уровня 35 819,56 пункта. S&P 500 подорожал на 8,96 пункта (0,19%), поднявшись до уровня 4605,38 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 50,27 пункта (0,33%), до уровня 15 498,39 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,44 (0,53%), до уровня $83,25 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 октября ростом.

Читайте также: Цена на газ в Европе опустилась до $800

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день ростом