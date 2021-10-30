Лондон, , 06:50 — REGNUM Видеообращение для участников климатического саммита COP26, который пройдет в шотландском городе Глазго, записала королева Великобритании Елизавета II. Об этом 29 октября сообщила газета Telegraph со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее стало известно, что она отказалась от участия в мероприятии по состоянию здоровья. Врачи рекомендовали королеве соблюдать покой еще как минимум две недели. Отмечается, что Елизавета II «пребывает в хорошем настроении».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября газета Telegraph распространило информацию о том, что британская королева решила отказаться от алкоголя, который она употребляла в небольших количествах. 21 октября телеканал Sky News передал информацию о том, что Елизавете II пришлось провести ночь в больнице.

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