Челябинск, 30 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Челябинске временно закрыли движение трамваев по улице Цвиллинга. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Сергей Филатов В трамвае

Ограничения в сторону вокзала вступили в силу с вечера 29 октября. Они продлятся до утра 7 декабря. Так же будет изменена схема движения троллейбуса №5.

В качестве причины ограничения назван капитальный ремонт трамвайных путей. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе отремонтировали несколько переездов через пути, при этом затем работу пришлось переделывать.