Петропавловск-Камчатский, 30 октября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Проверку информации об обширном разливе нефти в акватории Авачинской бухты проверяет межрайонная природоохранная прокуратура Камчатского края. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Наталия Судец ИА REGNUM Авачинская бухта, Петропавловск-Камчатский

Информация о разливе нефтепродуктов в бухте Авачинской возле города Петропавловск-Камчатский разместил ряд местных СМИ, а также пользователи в социальных сетях. Межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка данных о разливе нефти, к проверке привлечены специалисты контролирующих органов.

Будет проведена проверка соблюдения требований природоохранного законодательства. В случае выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало об утечке нефти в бухте Авачинской. Предположительным виновником произошедшего было названо Министерство обороны РФ.