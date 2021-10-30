Еманжелинск, Челябинская область, 30 октября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Красногорского городского поселения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Основанием для такого шага стали результаты проверки, проведённой прокуратурой Еманжелинска. Оказалось, что более 11 тыс. кв. метров муниципальной земли было незаконно отчуждено. Отчуждение произошло ещё в феврале 2020 года в нарушение порядка реализации муниципальных объектов недвижимости, а также по заниженной цене. Тогда между администрацией и физическим лицом был заключён договор купли-продажи по цене более 1,2 млн рублей.

Кадастровая цена при этом превышает 4 млн рублей. Материалы проверки были переданы в следственный орган. И там следователи возбудили дело о халатности.