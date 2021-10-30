Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Власти США призывают военных в Судане воздержаться от насилия в отношении участников акций протеста, которые пройдут 30 октября. Об этом 29 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что действия военных «станут реальным показателем того, какие планы они вынашивают». Сотрудник Госдепа также добавил, что в Вашингтоне с облегчением восприняли новость о переводе под домашний арест суданского премьер-министра Абдаллы Хамдука, который был захвачен 25 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Судане группа военных осуществила захват членов переходного правительства республики. 27 октября министерство иностранных дел Польши призывало военных в Судане воздержаться от применения силы, а также вернуться к соблюдению прав человека и основных свобод.

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