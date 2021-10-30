Вашингтон, 30 октября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Власти США призывают военных в Судане воздержаться от насилия в отношении участников акций протеста, которые пройдут 30 октября. Об этом 29 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Он отметил, что действия военных «станут реальным показателем того, какие планы они вынашивают». Сотрудник Госдепа также добавил, что в Вашингтоне с облегчением восприняли новость о переводе под домашний арест суданского премьер-министра Абдаллы Хамдука, который был захвачен 25 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Судане группа военных осуществила захват членов переходного правительства республики. 27 октября министерство иностранных дел Польши призывало военных в Судане воздержаться от применения силы, а также вернуться к соблюдению прав человека и основных свобод.