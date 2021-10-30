Москва, 30 октября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В субботу, 30 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

В ночь на 31 октября в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +4… +6 °C.

Ветер юго-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °C днём и +1… +6 °C ночью.

В воскресенье, 31 октября, днём в столице ожидается +12… +14 °C, по области +9… +14 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, начало ноября в Москве ожидается аномально тёплым, практически без осадков.