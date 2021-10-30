Вашингтон, 30 октября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Экс-президенту США Дональду Трампу угрожают отзывом лицензии на программное обеспечение, которое задействовано для создания новой социальной сети бывшего главы Белого дома. Об этом говорится в официальном заявлении компании Mastodon Юджина Рочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Похоже, что новая социальная сеть, которой владеет бывший президент США Трамп, так называемая Truth Social, использует исходный код Mastodon с различными добавлениями», — заявил он.

Рочко утверждает, что в основе соцсети Трампа лежит открытый код его платформы. Одним из условий использования этого кода является открытие доступа к исходникам продуктов, сделанных на его основе. В связи с этим он потребовал у бывшего главы Белого дома исходный код соцсети, угрожая отзывом лицензии по истечению 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября экс-президент США Дональд Трамп объявил о создании собственной соцсети Truth Social. По словам бывшего главы Белого дома, новая социальная сеть позволит уйти от монополии компаний Кремниевой долины в этой сфере.