Дакка, 30 октября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. 140 нелегальных мигрантов из Бангладеш отправили на родину из Ливии, сообщает пресс-служба международной организации по миграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Сообщается, что нелегалов отправили 29 октября из Бенгази в Бангладеш. Помощь ливийской стороне в высылке мигрантов оказало посольство Бангладеш. Всех возвращаемых на родину нелегалов уже проверили на состояние здоровья и провели им тесты на выявление коронавирусной инфекции.

Уточняется, что кризис с мигрантами в Ливии наступил после начала гражданской войны в 2011 году. При этом с 2015 года с ливийской территории экстрадировали более 53 тыс. нелегальных мигрантов из различных стран.