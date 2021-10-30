Вашингтон, , 06:23 — REGNUM Усиленные меры безопасности предприняла на ключевых объектах в пригородах столицы США города Вашингтона полиция американского штата Вирджиния. Об этом 29 октября сообщает телеканал CBS.

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Уточняется, что повышенные меры безопасности связаны с потенциальной террористической угрозой, связанной с радикальной группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В связи с предупреждением о возможном теракте сотрудники полиции усилили своё присутствие по всему округу Колумбия, в том числе на ключевых транспортных магистралях и узлах, а также в торговых центрах.

Усиленные меры безопасности будут действовать в течение выходных дней, в связи с празднованием в США Хэллоуина, а также в преддверии выборов губернатора в штате Вирджиния, которые состоятся 2 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации сотрудников из здания минздрава и социальных служб США в Вашингтоне в связи с получением информации об угрозе взрыва.

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