Вашингтон, 30 октября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США намерено подготовить для авиакомпаний и пилотов несколько предупреждений о возможном влиянии сетей связи пятого поколения (5G) на безопасность воздушных полётов. Об этом со ссылкой на источники 29 октября сообщает газета The Wall Street Journal.

Hana Chramostova 5g

Эксперты ФАУ полагают, что радиосигналы от вышек связи 5G могут влиять на работу некоторых авиационных приборов, в частности, на определяющий расстояние до земной поверхности альтиметр. Совпадение верхнего порога частот для 5G в 4,2 ГГц с нижним порогом для авиационных приборов может привести и к другим сбоям в системах управления самолётом.

Вместе с тем, Федеральная комиссия по связи США утверждает, что предположение о влиянии вышек 5G на работу авиационных систем не подтверждается имеющимися данными.

По данным издания, вероятным разрешением спора станет договорённость о выделении буферной зоны в диапазоне смежных частот, которая должна исключить возможность создания помех для радиооборудования воздушных судов. Также ФАУ планирует разработать дополнительные рекомендации для пилотов, чьи самолёты при заходе на посадку планируют по глиссаде в непосредственной близости от вышек 5G.

Как сообщало ИА REGNUM, в России сети пятого поколения операторам предлагают строить в диапазоне 4,8—4,99 ГГц, тогда как в других странах, где уже развёрнуты эти сети, используются частоты 3,4—3,8 ГГц, но в России они заняты системами Минобороны, ФСО и «Роскосмоса».