Петропавловск-Камчатский, 30 октября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Столб пепла на высоту 2500 метров над уровнем моря выбросил вулкан Карымский на Камчатке. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

(сс) Russell Neches Карымский вулкан

Пепловый выброс из вулкана Карымский был зафиксирован днём 30 октября Камчатской группой реагирования на вулканические извержения (KVERT). При высоте самого вулкана 1469 метров высота пеплового столба составила 2500 метров. Пепловый шлейф распространяется на восток от вулкана в сторону Кроноцкого залива.

В настоящее время протяжённость пеплового выброса составила 28 км. На пути распространения пеплового шлейфа населённых пунктов нет, международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Ранее ИА REGNUM сообщало об активности вулкана Карымский на Камчатке, он выбросил столб пепла высотой около четырёх километров над уровнем моря.