Канберра, 30 октября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Австралия не намерена присоединяться к договоренностям о постепенном отказе от использования угля, заявил глава австралийского правительства Скотт Моррисон по прибытию в Рим для участия в саммите лидером стран G20, сообщает газета The Australian.

Австралия

Сообщается, что премьер-министр Австралии намерен отстаивать интересы страны на мероприятии. В частности, он не будет подписывать соглашения о постепенном отказе от добычи угля и использования его для нужд электроэнергетики.

«Ситуация в Австралии также сильно отличается от той, что сложилась в странах Европы и других государствах», — заявил Моррисон.

Он добавил, что австралийские власти уже делают шаги по борьбе с климатическими изменениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия отказалась брать на себя обязательства по сокращению выбросов метана в атмосферу к 2030 году. Указывалось, что для выполнения этих обязательств стране будет необходимо причинить сильный вред для сельского хозяйства. В связи с этим власти Австралии считают эти шаги неприемлемыми для экономики.