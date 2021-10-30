Москва, 30 октября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Космический грузовой корабль «Прогресс МС-18» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция полёта корабля ведётся на сайте Роскосмоса.

NASA МКС

Корабль причалил к МКС в автоматическом режиме, за процессом стыковки наблюдали с Земли специалисты Центра управления полетами. «Прогресс МС-18» доставил на МКС 1,5 тонны различных грузов, в том числе продукты питания, питьевую воду, топливо, одежду, материалы и оборудование для проведения научных исследований и экспериментов.

Кроме того, космонавтам были доставлены спецрационы для новогоднего стола, сюрпризы от родных и близких и детские рисунки. Корабль доставил на МКС грузы не только российские, но и американские грузы. В частности, на борту корабля находились 47 кг грузов NASA. «Прогресс МС-18» пробудет в составе МКС до конца мая 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что грузовой корабль «Прогресс» с сюрпризами для космонавтов вывели на околоземную орбиту.