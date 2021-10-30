Нью-Йорк, США, , 05:12 — REGNUM Документ с просьбой отклонить иск Вирджинии Джуффре, выдвинувшей против него обвинение в изнасиловании направил британский принц Эндрю в суд Манхэттена в американском городе Нью-Йорке. Об этом 30 октября сообщает издание The Guardian.

Принц Эндрю World Economic Forum

В своём заявлении 61-летний принц Эндрю настаивает «со всем уважением» на отклонении иска, выдвинутого против него правозащитницей Джуффре до тех пор, пока сторона обвинения не предоставит «более определенное изложение» сути дела. Также принц Эндрю предложил заслушать его устные доводы по данному делу.

Напомним, американская правозащитница Джуффре выдвинула в отношении принца Эндрю обвинения в изнасиловании, которое он, по её словам, совершил, когда ей было 17 лет. С принцем её якобы свёл известный американский финансист Джеффри Эпштейн. Также женщина утверждала, что пять лет подряд британский принц и его доверенные лица препятствовали её попыткам уладить дело до суда.

В свою очередь, принц Эндрю отверг все обвинения в свой адрес о связи с несовершеннолетней девушкой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что расследование против сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, которого американка Джуффре обвинила в сексуальном насилии, не будет расследоваться полицией Лондона.

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