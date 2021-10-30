Богота, , 05:04 — REGNUM В Колумбии с 31 октября начнут прививать от коронавируса детей в возрасте от трёх до 11 лет. Об этом президент страны Иван Дуке 29 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Президент Колумбии Иван Дуке Tokota

Иван Дуке «Мы хотим сообщить, что с 31 октября этого года в рамках празднования Дня детей мы открываем вакцинацию от COVID-19 девочкам и мальчикам в возрасте от 3 до 11 лет вакциной Sinovac».

Ранее Колумбия прививала от COVID-19 только взрослых граждан и подростков начиная с 12 лет. Для вакцинации детей в стране разрешено использовать препараты компаний Pfizer и Moderna. А с прошлой недели — также вакцину китайской компании Sinovac, которую Национальный институт контроля за медикаментами и продуктами питания Колумбии разрешил частично использовать для иммунизации детей от шести лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавируса в Колумбии зафиксировано около пяти миллионов случаев заражения. Умерли более 127 тысяч больных COVID-19. Из 50,8 млн жителей страны прививку получили 20,7 млн человек.

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