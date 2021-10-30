Кампала, 30 октября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Двое детей погибли в результате взрыва бомбы в 60 километрах от столицы Уганды Кампалы, заявил официальны представитель полиции республики Асана Касинге на своей странице в Twitter.

Уганда

Сообщается, что бомба была замаскирована под плод хлебного дерева. Взрыв произошел сразу после того, как этот предмет попал в руки детям. В результате взрыва погибли двое детей, еще один получил ранения. Пока полиция не знает, кто несет ответственность за произошедшее, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября в рейсовом автобусе в Уганде произошел взрыв. В результате произошедшего погибли не менее двух человек. По предварительной версии, причиной взрыва было срабатывание самодельного взрывного устройства.